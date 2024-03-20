Куда подавать жалобу на требования об уплате недоимки по уплате ЕСВ и решение о начислении пени и штрафа: ответ ГНС

Налоговики разъяснили, в какой контролирующий орган подается жалоба на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса и на решение о начислении пени и наложении штрафа.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, в какой контролирующий орган подается жалоба на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса и на решение о начислении пени и наложении штрафа.

Согласно абзацу седьмому части четвертой ст. 25 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями в случае несогласия налогоплательщика с расчетом суммы недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное страхование и решение о начислении пени и наложение штрафа он согласовывает ее с контролирующим органом, путем обжалования требования об уплате единого взноса в административном или судебном порядке.

Жалоба на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса и решение о начислении пени и наложение штрафа подается в контролирующий орган высшего уровня (абзац восьмой части четвертой ст. 25 Закона № 2464).

В соответствии с Законами Украины от 20 декабря 2016 г. № 1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» и от 21 декабря 2016 г. № 1797-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины Вступившие в силу с 01.01.2017 Налогового кодекса Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине», внесены изменения в Налоговый кодекс Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ), которыми функция администрирования налогов, сборов , платежей, контроль за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, сборов, платежей закреплены исключительно за контролирующими органами областного и центрального уровней.

Поскольку требования об уплате недоимки по уплате единого взноса и решения о начислении пени и наложение штрафа формируются и принимаются главными управлениями ГНС в областях и г. Киеве, жалобы подаются непосредственно в аппарат Государственной налоговой службы Украины, как в контролирующий орган высшего уровня.

Процедура подачи и рассмотрения контролирующими органами жалоб определена Порядком рассмотрения налоговым органом жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и решение о начислении пени и наложении штрафа, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 09.1222. (В редакции приказа Министерства финансов Украины от 30.08.2021 № 489).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.