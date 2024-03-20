Ученые обнаружили, что предупреждения о борьбе с интернет-пиратством провоцируют еще больше случаев пиратства

Антипиратские сообщения с угрозами на самом деле могут привести к тому, что в некоторых случаях люди будут прибегать к пиратству цифрового контента еще больше.

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании обнаружили, что предупреждения о борьбе с интернет-пиратством провоцируют еще большее пиратство. Новое исследование опубликовано в Journal of Business Ethics.

Исследование показало, что антипиратские сообщения с угрозами на самом деле могут привести к тому, что в некоторых случаях люди будут прибегать к пиратству цифрового контента еще больше.

Кроме того, мужчины и женщины реагируют на такие сообщения по-разному. Мужчины, как правило, усиливают пиратское поведение после того, как видят сообщения с угрозами судебных тяжб и других негативных последствий. На женщин антипиратские сообщения, как правило, оказывают желаемый эффект.

Ученые говорят, что это исследование демонстрирует важность различных типов сообщений для разных людей, а также показывает, насколько важен тон таких кампаний.

«Мы уже знаем, что существует много гендерных отличий в пиратстве, поскольку мужчины склонны к пиратству больше, чем женщины – они считают это более приемлемым и менее рискованным», – отметил Кейт Витман, исследовательница экономического поведения людей из Портсмутского университета.

В исследовании, в котором приняли участие 962 совершеннолетних участника, были использованы три различных типа сообщений: две угрожающие кампании, описывающие правовые и последствия безопасности цифрового пиратства, и одна, которая имела более просветительский и просоциальный характер.

В то время как просветительские сообщения не оказывали заметного влияния на уровень пиратства, более агрессивные и угрожающие вызвали разную реакцию между представителями обоих полов. Наиболее угрожающее сообщение привело к 18-процентному росту пиратских действий среди мужчин и 52-процентному падению среди женщин.

«Исследование показывает, что антипиратские сообщения могут ненамеренно увеличить количество пиратства, которое является явлением, известным как психологическая реакция. С точки зрения эволюционной психологии мужчины сильнее реагируют на угрозу их свободе, поэтому действуют наоборот», – отметил Витман.

Это не первое исследование, предполагающее, что антипиратские сообщения приводят к увеличению количества пиратства. Результаты экспериментов также показали, что те, кто уже был наиболее благосклонен к конфиденциальности, показали наибольшую разницу в своих намерениях увеличить количество пиратского контента после того, как увидели антипиратские сообщения.

По оценкам интернет-пиратство стоит кино, теле- и музыкальной индустрии десятки миллиардов долларов в год.

Ученые отмечают, что для того чтобы эта цифра уменьшилась, медиакомпаниям нужно задуматься над тем, как они общаются с людьми по этому вопросу. Угрожающие сообщения могут быть самым драматичным вариантом, но не самым эффективным.

Исследование показывает, что существует потребность в индивидуальном подходе к антипиратским сообщениям, но если сообщения не могут быть точно нацелены на конкретный пол, их лучше избегать, поскольку они могут привести к стремительному росту пиратства.

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