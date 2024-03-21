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  1. В Украине

Банки увеличили выдачу ипотечных кредитов вдвое по сравнению с прошлым годом – что говорят в НБУ

10:18, 21 марта 2024
Почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках программы єОселя.
Банки увеличили выдачу ипотечных кредитов вдвое по сравнению с прошлым годом – что говорят в НБУ
Источник фото: Maria Ziegler / Unsplash
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Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины по результатам ежемесячного опроса банков.

Там отмечают, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).

«Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы “єОселя”», - пишут в НБУ и добавляют, что почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы.

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, которые кредитовали покупку жилья.

Также опрос показывает, что большинство сделок, как и раньше, заключалось на вторичном рынке недвижимости, а средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в январе выдано в г. Киев и Киевской области – 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема), Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн), Львовской (32 на 59,4 млн грн) и Винницкой (32 на 53,6 млн грн) областях.

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