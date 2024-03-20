Гоструда разъяснила особенности предоставления учебного отпуска работникам-студентам

На период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи аттестаций, оценок, зачетов и экзаменов предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 40 календарных дней.

Иллюстративное фото из открытых источников

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило особенности предоставления учебного отпуска работникам-студентам.

Так, работница, которая заочно получает второе высшее образование, поинтересовалась у чиновника управления инспекционной деятельности в Запорожской области, имеет ли она право на дополнительный отпуск.

Инспектор сослался на статью 216 Кодекса законов о труде Украины, которая предусматривает, что продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, получающим второе высшее образование по заочной форме обучения в высших учебных заведениях, определяется как для лиц, обучающихся на третьем и последующих курсах в этих заведениях.

То есть на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи аттестаций, оценок, зачетов и экзаменов предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 40 календарных дней.

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