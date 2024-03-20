Соломенский районный суд Киева «потерял» за месяц уже трех судей

Соломенский районный суд города Киева в феврале-марте 2024 года потерял уже трех судей.
Так, в феврале уволились в отставку председатель Соломенского районного суда города Киева Людмила Шереметьева.
14 марта по собственному желанию уволился судья Алексей Селюков.
А уже 19 марта в отставку уволилась судья Светлана Кушнир.
Также отметим, что в 2024 году в отставку уволились уже двое судей Голосеевского районного суда города Киева – председатель суда Наталья Чередниченко и судья Николай Дидык.
Автор: Вячеслав Хрипун
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