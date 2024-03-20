Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

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Солом’янський районний суд міста Києва у лютому-березні 2024 року «втратив» вже трьох суддів.

Так, у лютому звільнилися у відставку голова Солом’янського районного суду міста Києва Людмила Шереметьєва.

14 березня за власним бажанням звільнився суддя Олексій Селюков.

А вже 19 березня у відставку звільнилася суддя Світлана Кушнір.

Також зазначимо, що у 2024 році у відставку звільнилися вже двоє суддів Голосіївського районного суду міста Києва – голова суду Наталія Чередніченко та суддя Микола Дідик.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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