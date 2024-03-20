В Україні відкрився другий рекрутинговий центр для ЗСУ

У Запоріжжі відкрили рекрутинговий центр для Збройних Сил України.

Джерело фото: Міноборони

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У Запоріжжі відкрили другий в Україні рекрутинговий центр для Збройних Сил. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Центр, відкритий завдяки спільній роботі Міноборони, Генштабу ЗСУ та Запорізької ОВА.

У ньому готові запропонувати усім бажаючим долучитися до Сил оборони України, обравши одну з різнопрофільних посад: операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, IT-шників тощо.

Дізнатися усі подробиці щодо вакансій можна безпосередньо у центрі або зателефонувавши за номерами телефонів +380 66 183 10 75 або +380 98 835 09 04.

Раніше ми писали, що рекрутинговий центр до армії запрацював у Львові.

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