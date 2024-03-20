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  1. В Украине

В Украине открылся второй рекрутинговый центр для ВСУ

18:50, 20 марта 2024
В Запорожье открыли рекрутинговый центр для Вооруженных сил Украины.
В Украине открылся второй рекрутинговый центр для ВСУ
Источник фото: Минобороны
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В Запорожье открылся второй в Украине рекрутинговый центр для Вооруженных Сил. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Центр открыт благодаря совместной работе Минобороны, Генштаба ВСУ и Запорожской ОВА.

В нем готовы предложить всем желающим присоединиться к Силам обороны Украины, выбрав одну из разнопрофильных должностей: операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, IT-шников и т.п.

Узнать все подробности о вакансиях можно непосредственно в центре или позвонив по телефонам +380 66 183 10 75 или +380 98 835 09 04.

Раньше мы писали, что рекрутинговый центр в армию заработал во Львове.

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