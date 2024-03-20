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Госцентр занятости запустит приложение с доступом к Единому порталу вакансий

21:31, 20 марта 2024
Цель — упростить коммуникацию на рынке труда между претендентами и работодателями.
Госцентр занятости запустит приложение с доступом к Единому порталу вакансий
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Государственный центр занятости в 2024 году запустит приложение, благодаря которому пользователи будут иметь доступ к Единому порталу вакансий. Об этом заявила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью «Интерфакс-Украина».

«В этом году запустим мобильное приложение Службы занятости, где каждый украинец, независимо от регистрации, сможет найти для себя всю необходимую информацию о Службе занятости, услугах, в том числе будет догружен и Единый портал вакансий. Уверена, что это упростит коммуникацию на рынке труда между соискателями и работодателями, оставив в прошлом бюрократические сложности», - рассказала Жовтяк.

Она также рассказала, что цель учреждения в 2024 году – зацифровать и упростить все действующие услуги и сервис, а также устранить бумажный документооборот, где он остается частью обслуживающего процесса.

«Мы наработали новую технологию обслуживания клиентов, которую планируем в скором времени воплотить в жизнь. Намерены сделать часть наших услуг в дистанционном обслуживании, поскольку не всегда уместен физический визит человека в центр занятости, особенно когда для него отсутствуют предложения желаемой работы. Наша амбициозная цель – изменить все в этом году. И это дает толчок к оптимизации наших действий. К примеру, если мы подберем для человека предложение работы, то карьерный советник дистанционно через электронный кабинет клиента сможет направить его на собеседование к работодателю. А работодатель через свой электронный кабинет сможет отправить отзыв на такого кандидата», - сказала Жовтяк.

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