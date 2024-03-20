Держцентр зайнятості запустить додаток із доступом до Єдиного порталу вакансій

Це має на меті спростити комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями.

Державний центр зайнятості у 2024 році запустить застосунок, завдяки якому користувачі матимуть доступ до Єдиного порталу вакансій. Про це заявила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі», - розповіла Жовтяк.

Вона також розповіла, що мета установи у 2024 році - зацифрувати й спростити всі чинні послуги та сервіс, а також усунути паперовий документообіг, де він залишається частиною обслуговувального процесу.

«Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи. Наша амбітна мета - змінити все цього року. І це дає поштовх до оптимізації наших дій. Наприклад, якщо ми підберемо для людини пропозицію роботи, то кар'єрний радник дистанційно через електронний кабінет клієнта зможе скерувати її на співбесіду до роботодавця. А роботодавець, через свій електронний кабінет зможе відправити відгук на такого кандидата», - сказала Жовтяк.

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