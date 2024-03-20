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  1. В Україні

Парламент закликав міжнародні організації створити екологічну моніторингову місію в Україні

21:48, 20 березня 2024
Верховна Рада звернулася до низки організацій для того, щоб на міжнародному рівні фіксувати шкоду екології України.
Парламент закликав міжнародні організації створити екологічну моніторингову місію в Україні
Джерело фото: day.kyiv.ua
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Верховна Рада закликала міжнародну спільноту створити спеціальну моніторингову місію для оцінки заподіяної шкоди. Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна.

У березні 2022 року на базі Держекоінспекції був створений Оперативний штаб з фіксації та розрахунку екологічних збитків. Депутатка наголосила, що обсяг нарахованих екологічних збитків уже становить понад 60 млрд євро.

За її словами, весь світ є свідком порушення росією низки міжнародних договорів і конвенцій. Зокрема представники незалежних міжнародних організацій не мають доступу до контролю за станом довкілля на тимчасово окупованих територіях.

«Нині ніхто не знає ні про стан Азовського моря, до якого немає жодного фізичного доступу для відбору проб, ні про стан заповідника «Асканія-Нова», ні про стан інших тимчасово окупованих територій», – констатувала парламентарка.

У зв’язку з цим парламент звернувся до низки організацій для того, щоб на міжнародному рівні фіксувати шкоду екології України.

«Важливим є питання незалежного фіксування екологічних збитків. Саме тому, український парламент звернувся до Генеральної асамблеї ООН, Європарламенту та Єврокомісії щодо створення спеціальної екологічної моніторингової місії під егідою однієї з міжнародних організацій», – пояснила заступниця голови профільного комітету.

За її словами, це б дало змогу не лише постійно контролювати стан довкілля на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, а й верифікувати випадки екологічної шкоди, які сьогодні фіксує Держекоінспекція

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