Жозеп Боррель представив пропозицію щодо доходів від російських активів для України

Вона передбачає виділення 90% через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель представив Раді ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

«Сьогодні я представив пропозицію Високого представника щодо рішення Ради використовувати несподівані доходи від заморожених активів Росії для підтримки України в її боротьбі за перемогу», - зазначив він.

Боррель уточнив, пропозиція передбачає виділення 90% через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

«Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ», - додав він.

Раніше Боррель заявив, що кордони України з Євросоюзом мають бути розблоковані, і для військових, і для цивільних цілей.

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