Жозеп Боррель представил предложение о доходах от российских активов для Украины

Оно предусматривает выделение 90% из-за Европейского фонда мира и 10% из-за бюджета ЕС.

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель представил Совету ЕС предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

«Сегодня я представил предложение Высокого представителя по решению Совета использовать неожиданные доходы от замороженных активов России для поддержки Украины в ее борьбе за победу», - отметил он.

Боррель уточнил, что предложение предусматривает выделение 90% через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС.

«Я с нетерпением жду скорейшего принятия Радой. Это продемонстрирует единство ЕС и готовность поддерживать Украину и ее народ», – добавил он.

Ранее Боррель заявил, что границы Украины с Евросоюзом должны быть разблокированы и для военных, и для гражданских целей.

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