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Граждане должны будут сдать незадекларированное оружие или задекларировать его в течение 30 дней – Рада одобрила законопроект за основу

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

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  1. В мире

Границы Украины и Евросоюза должны быть разблокированы, — подчеркнул Боррель

14:47, 20 марта 2024
Он добавил, что проблемы, которые стали причиной блокирования польскими фермерами и перевозчиками, должны быть решены другим способом, а не блокированием.
Границы Украины и Евросоюза должны быть разблокированы, — подчеркнул Боррель
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Границы Украины с Евросоюзом должны быть разблокированы и для военных, и для гражданских целей. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что проблемы, которые стали причиной блокирования польскими фермерами и перевозчиками, должны быть решены другим способом, а не блокированием.

«Кордоны должны быть разблокированы, потому что с военной и гражданской точки зрения нам нужен свободный транзит между Украиной и Европейским Союзом», — подчеркнул Боррель.

Добавим, что 20 марта в Польше началась масштабная страйк фермеров. По всей стране пройдут около 600 акций протеста, в которых планируют принять участие около 70 тысяч человек.

Также стало известно, что в марте Украина потеряет 6,5 млрд гривен поступлений от таможни из-за польской блокады.

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