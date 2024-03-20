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Рада поддержала новый подход к финансированию получения высшего образования

14:56, 20 марта 2024
Речь идет о принципе «деньги ходят за студентом».
Рада поддержала новый подход к финансированию получения высшего образования
Источник фото: MD Duran / Unsplash
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Верховная Рада 234 голосам «за» приняла в первом чтении законопроект №10399 о реформе финансирования высшего образования. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров..

По его словам, законопроект предусматривает принцип «деньги ходят за студентом» и гибкую систему софинансирования от государства. В частности, будут гранты, которые полностью и частично покрывают обучение.

«У студентов будет больше свободы при выборе ЗВО, ведь они не будут ограничены наличием бюджетных мест. Также это о повышении качества образования – благодаря конкуренции между университетами за студентов. Этот законопроект станет геймченджером для высшего образования», – отметил Михаил Федоров.

Как мы писали, Минобразования решило приостановить процесс модернизации вузов во время вступительной кампании.

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