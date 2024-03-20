Рада підтримала новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти

Йдеться про принцип «гроші ходять за студентом».

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Верховна Рада 234 голосам «за» ухвалила в першому читанні законопроєкт №10399 про реформу фінансування вищої освіти. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами законопроєкт передбачає принцип «гроші ходять за студентом» та гнучку систему співфінансування від держави. Зокрема будуть гранти, які повністю та частково покривають навчання.

«У студентів буде більше свободи під час вибору ЗВО, адже вони не будуть обмежені наявністю бюджетних місць. Також це про підвищення якості освіти — завдяки конкуренції між університетами за студентів. Цей законопроєкт стане геймченджером для вищої освіти», - зазначив Михайло Федоров.

Як ми писали, Міносвіти вирішило призупинити процес модернізації вишів на час вступної кампанії.

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