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Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

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Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

14:31, 20 березня 2024
Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.
Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу
Фото: Нацполіція
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Верховна Рада 20 березня схвалила за основу законопроект, який стосується вогнепальної зброї, виданої цивільному населенню у період дії воєнного стану. Законопроект 9538 про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю був поданий Кабінетом Міністрів. Розробником виступає МВС.

Зокрема, передбачено, що цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні впродовж місяця з дня введення в дію цього закону звернутися до Національної поліції для її декларування або здачі.

Цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах чи банках даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться  бойові дії. За вчинення таких дій цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

Також МВС пропонує встановити, що цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси, зобов’язана впродовж 24 годин повідомити орган Національну поліцію про такий факт, передати знахідку поліцейському в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на місцезнаходження знахідки для її вилучення.

У разі встановлення причетності знайденої або задекларованої вогнепальної зброї до вчинення кримінальних правопорушень, виявлення видалених чи незаконно змінених маркувань на вогнепальній зброї або невідповідності вогнепальної зброї вимогам, така зброя вилучається поліцією.

Дія закону пошириться на всіх цивільних осіб, які отримали або задекларували вогнепальну зброю і боєприпаси до неї в порядку, передбаченому цим Законом, незалежно від дати їх видачі або декларування, застосовується протягом дії воєнного стану і  90 днів після його припинення або скасування.

Також закон передбачає, що під час воєнного стану цивільні особи можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених МВС.

Задекларована у поліції цивільними особами вогнепальна зброя та боєприпаси до неї прирівнюються до отриманої вогнепальної зброї.

Порядок декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлюється МВС.

Під вогнепальною зброєю, яка підлягає декларуванню, розуміється нарізна вогнепальна зброя калібру не більше 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру не більше 23 мм, боєприпаси до них, відомості про які відсутні в реєстрах і базах (банках) даних МВС та які перебувають у володінні та можуть використовуватися цивільними особами у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав.

Вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, отримані або задекларовані в органах (підрозділах) Національної поліції, є державною власністю, яка може бути у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначених цим Законом.

Забороняється передача цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції.

Не підлягає декларуванню згідно із цим Законом вогнепальна зброя та боєприпаси до неї військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу.

Правила носіння, зберігання і перевезення  вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цивільними особами встановлюються МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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