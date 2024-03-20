Франція оштрафувала Google на 250 млн євро: порушення пов’язані з ШІ

У Франції вдруге оштрафували компанію Google.

Антимонопольний орган Франції вирішив оштрафувати компанію Google, що входить до Alphabet Inc, на 250 мільйонів євро (271,73 млн дол) за порушення, пов’язані з правилами інтелектуальної власності Європейського Союзу у її відносинах із видавцями ЗМІ, передає Reuters.

У наглядовому органі заявили, що чат-бот Google Bard (перейменований на Gemini) на базі штучного інтелекту навчався на вмісті видавців і інформаційних агентств, не повідомляючи їх.

Компанія зобов’язалася не оскаржувати факти в рамках мирового провадження, а також запропонувала низку заходів для усунення певних недоліків.

Зазначається, що штраф пов’язаний із суперечкою щодо авторських прав у Франції щодо онлайн-контенту у справі, викликаній скаргами деяких найбільших новинних організацій країни, включаючи Agence France Presse (AFP).

Спір, здавалося, вирішили в 2022 році, коли Google відмовився від апеляції на початковий штраф у розмірі 500 млн євро.

Але в заяві 20 березня наглядовий орган повідомив, що компанія порушила умови 4 із 7 зобов’язань, узгоджених у врегулюванні, включаючи сумлінне ведення переговорів з видавцями та надання прозорої інформації.

У наглядовому органі також процитували чат-бот Google зі штучним інтелектом Bard, який повідомив, що був навчений на даних від невизначених ЗМІ та інформаційних агентств без інформування компанії або регулятора.

Франція була першою з 27 країн ЄС, яка прийняла директиву про авторське право, що надає видавцям та новинним компаніям можливість укладати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.

Рішення антимонопольного відомства є четвертим за багато років, спрямованим проти Google за недотримання правової бази ЄС, яка має на меті створити «необхідні умови для збалансованих переговорів між інформаційними агентствами, видавцями та цифровими платформами».

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