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  1. В Україні

НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни»

17:38, 20 березня 2024
Питання функціонування на веб-сайті НАЗК сторінки «Міжнародні спонсори війни» розглянули на розширеному засіданні Кабміну.
НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни»
Джерело фото: REUTERS
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Кабінет Міністрів вирішив, що НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни». Про це сказано на сайті Уряду.

19 березня питання функціонування на веб-сайті НАЗК сторінки «Міжнародні спонсори війни» на розширеному засіданні Кабміну розглянули у присутності Секретаря РНБО, Голови СБУ, Генпрокурора та Голови НАЗК. Також участь взяли і представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ повідомило, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку «Міжнародних спонсорів війни» та, за його інформацією, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

У свою чергу Міністерство юстиції наголосило на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

РНБО зазначила, що оскільки вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, необхідності в додаткових інституціях більше немає.

НАЗК теж погодилося, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Тому було ухвалено такі рішення:

  • щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.
  • щодо переадресації НАЗК користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на вебсайт РНБОУ «Державний реєстр санкцій».

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