Питання функціонування на веб-сайті НАЗК сторінки «Міжнародні спонсори війни» розглянули на розширеному засіданні Кабміну.

Джерело фото: REUTERS

Кабінет Міністрів вирішив, що НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни». Про це сказано на сайті Уряду.

19 березня питання функціонування на веб-сайті НАЗК сторінки «Міжнародні спонсори війни» на розширеному засіданні Кабміну розглянули у присутності Секретаря РНБО, Голови СБУ, Генпрокурора та Голови НАЗК. Також участь взяли і представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ повідомило, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку «Міжнародних спонсорів війни» та, за його інформацією, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

У свою чергу Міністерство юстиції наголосило на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

РНБО зазначила, що оскільки вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, необхідності в додаткових інституціях більше немає.

НАЗК теж погодилося, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Тому було ухвалено такі рішення:

щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

щодо переадресації НАЗК користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на вебсайт РНБОУ «Державний реєстр санкцій».

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