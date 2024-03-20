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НАПК больше не будет заниматься списком «Международных спонсоров войны»

17:38, 20 марта 2024
Вопрос функционирования на веб-сайте НАПК страницы «Международные спонсоры войны» рассмотрели на расширенном заседании Кабмина.
НАПК больше не будет заниматься списком «Международных спонсоров войны»
Источник фото: REUTERS
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Кабинет Министров решил, что НАПК больше не будет заниматься списком «Международных спонсоров войны». Об этом говорится на сайте Правительства.

19 марта вопрос функционирования на веб-сайте НАПК страницы «Международные спонсоры войны» на расширенном заседании Кабмина был рассмотрен в присутствии Секретаря СНБО, Главы СБУ, Генпрокурора и Главы НАПК. Также приняли участие и представители иностранных посольств и Евросоюза.

Министерство иностранных дел сообщило, что получило многочисленные обращения представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «Международных спонсоров войны» и, по его информации, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

В свою очередь Министерство юстиции отметило неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

СНБО отметил, что поскольку вся исчерпывающая информация о санкциях теперь содержится в Государственном реестре санкций, необходимости в дополнительных институтах больше нет.

НАПК тоже согласилось, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Поэтому были приняты следующие решения:

  • о необходимости передачи информации, содержащейся на вышеупомянутом сайте, в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для обработки, в том числе, определение оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.
  • о переадресации НАПК пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на вебсайт СНБОУ «Государственный реестр санкций».

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