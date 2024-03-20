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  1. В Україні

У березні Україна втратить 6,5 млрд гривень надходжень від митниці через польську блокаду, — Данило Гетманцев

14:21, 20 березня 2024
Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками, сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев.
У березні Україна втратить 6,5 млрд гривень надходжень від митниці через польську блокаду, — Данило Гетманцев
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляє, що Україна у березні втратить 6,5 млрд грн надходжень від митниці через польську блокаду.

"Це півтори повністю забезпечені всім бригади", – каже депутат.

Він зазначив, що у минулому ця цифра становила 7 млрд грн.

Нагадаємо, що 20 березня у Польщі розпочався масштабний страйк фермерів. По всій країні пройдуть майже 600 акцій протесту, у яких планують взяти участь близько 70 тисяч людей.

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