У березні Україна втратить 6,5 млрд гривень надходжень від митниці через польську блокаду, — Данило Гетманцев

Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками, сказав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляє, що Україна у березні втратить 6,5 млрд грн надходжень від митниці через польську блокаду.

"Це півтори повністю забезпечені всім бригади", – каже депутат.



Він зазначив, що у минулому ця цифра становила 7 млрд грн.



Нагадаємо, що 20 березня у Польщі розпочався масштабний страйк фермерів. По всій країні пройдуть майже 600 акцій протесту, у яких планують взяти участь близько 70 тисяч людей.

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