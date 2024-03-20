Гроші в обмін на реформи: Денис Шмигаль передав Урсулі фон дер Ляєн План Ukraine Facility, але Кабмін його досі не опублікував

Україна отримала 4,5 млрд євро від ЄС в рамках Інструменту Ukraine Facility за Планом, який Уряд затвердив, але досі не показав суспільству.

Джерело фото: Денис Шмигаль

До Державного бюджету України надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. 20 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав їй «План для Ukraine Facility, затверджений Урядом України».

Як зазначає Кабмін, у рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, розвиток бізнес-середовища тощо.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Втім, хоча План для Ukraine Facility Кабінет Міністрів затвердив ще 18 березня, його досі не опубліковано на сайті Кабміну чи на будь-яких інших офіційних ресурсах.

Раніше «Судово-юридична газета» звернулася до Мінекономіки із запитом стосовно публікації даного Плану, де відповіли, що «після схвалення його буде опубліковано».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Крім того, Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення та усунення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які вплинули або серйозно ризикують вплинути на належне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли вона визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Україна повинна буде виконати такі рекомендації без невиправданої затримки або надати обґрунтування, чому вона цього не зробила.

Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Єврокомісія також підкреслює, що реформи мають стосуватися судової влади.

«Щоб отримати підтримку, Україна має реалізувати свій план відновлення та реформ, а також підтримувати його

демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему

верховенство права

права людини, включаючи права осіб, які належать до меншин

Коли Комісія зможе перевірити виконання умов, виплати Україні відбуватимуться за фіксованим графіком щокварталу. Поки елементи Механізму впроваджуються, ЄС може надати негайну підтримку Україні в розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць протягом обмеженого періоду.

Європейська Комісія та Україна повинні будуть захищати фінансові інтереси ЄС шляхом протидії шахрайству, корупції та конфлікту інтересів. Спеціальна аудиторська рада допомагатиме Комісії, регулярно звітуючи про кошти, витрачені на досягнення цілей Фонду.

Крім того, Європейська Рада може щороку проводити дебати щодо реалізації Механізму на основі звіту Комісії. Якщо необхідно, через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію щодо перегляду Механізму в контексті наступного довгострокового бюджету ЄС. Також принаймні кожні чотири місяці відбуватиметься регулярний Діалог щодо механізму фінансування України з Європейським парламентом», - зазначає Єврокомісія.

Автор: Наталя Мамченко

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