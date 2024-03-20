Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Гроші в обмін на реформи: Денис Шмигаль передав Урсулі фон дер Ляєн План Ukraine Facility, але Кабмін його досі не опублікував

Україна отримала 4,5 млрд євро від ЄС в рамках Інструменту Ukraine Facility за Планом, який Уряд затвердив, але досі не показав суспільству.

Верховний Суд висловився щодо допустимості як доказу відеозапису проведення слідчого експерименту за участю потерпілого

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли ненадання стороною обвинувачення протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого не може зашкодити справедливому судовому розгляду.

Чи може суд враховувати пояснення обвинуваченого, опитаного поліцією до встановлення факту злочину і без роз’яснення права зберігати мовчання – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо свободи від самовикриття.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Гроші в обмін на реформи: Денис Шмигаль передав Урсулі фон дер Ляєн План Ukraine Facility, але Кабмін його досі не опублікував

14:18, 20 березня 2024
Україна отримала 4,5 млрд євро від ЄС в рамках Інструменту Ukraine Facility за Планом, який Уряд затвердив, але досі не показав суспільству.
Гроші в обмін на реформи: Денис Шмигаль передав Урсулі фон дер Ляєн План Ukraine Facility, але Кабмін його досі не опублікував
Джерело фото: Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Державного бюджету України надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. 20 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав їй «План для Ukraine Facility, затверджений Урядом України».

Як зазначає Кабмін, у рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, розвиток бізнес-середовища тощо.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії.

Втім, хоча План для Ukraine Facility Кабінет Міністрів затвердив ще 18 березня, його досі не опубліковано на сайті Кабміну чи на будь-яких інших офіційних ресурсах.

Раніше «Судово-юридична газета» звернулася до Мінекономіки із запитом стосовно публікації даного Плану, де відповіли, що «після схвалення його буде опубліковано».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Крім того, Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення та усунення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які вплинули або серйозно ризикують вплинути на належне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли вона визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Україна повинна буде виконати такі рекомендації без невиправданої затримки або надати обґрунтування, чому вона цього не зробила.

Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади. 

Єврокомісія також підкреслює, що реформи мають стосуватися судової влади.

«Щоб отримати підтримку, Україна має реалізувати свій план відновлення та реформ, а також підтримувати його 

  • демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему 
  • верховенство права 
  • права людини, включаючи права осіб, які належать до меншин 

Коли Комісія зможе перевірити виконання умов, виплати Україні відбуватимуться за фіксованим графіком щокварталу. Поки елементи Механізму впроваджуються, ЄС може надати негайну підтримку Україні в розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць протягом обмеженого періоду. 

Європейська Комісія та Україна повинні будуть захищати фінансові інтереси ЄС шляхом протидії шахрайству, корупції та конфлікту інтересів. Спеціальна аудиторська рада допомагатиме Комісії, регулярно звітуючи про кошти, витрачені на досягнення цілей Фонду. 

Крім того, Європейська Рада може щороку проводити дебати щодо реалізації Механізму на основі звіту Комісії. Якщо необхідно, через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію щодо перегляду Механізму в контексті наступного довгострокового бюджету ЄС. Також принаймні кожні чотири місяці відбуватиметься регулярний Діалог щодо механізму фінансування України з Європейським парламентом», - зазначає Єврокомісія.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Віра Файчак
    Віра Файчак
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду