Ухилення від сплати аліментів протягом 10 років: суд призначив покарання особі

Чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Тлумацьким районним судом винесено вирок особі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання 16-річної дочки впродовж 2013-2023 років. Про це повідомляє пресслужба суду.

За вчинення кримінального правопорушення, суд призначив обвинуваченому покарання у виді 1 року обмеження волі.

З врахуванням того, що особа раніше засуджена за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, суд призначив йому остаточне покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Нагадаємо, що Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи.

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