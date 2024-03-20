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План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

  1. В Україні

Ухилення від сплати аліментів протягом 10 років: суд призначив покарання особі

17:20, 20 березня 2024
Чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Ухилення від сплати аліментів протягом 10 років: суд призначив покарання особі
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Тлумацьким районним судом винесено вирок особі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання 16-річної дочки впродовж 2013-2023 років. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За вчинення кримінального правопорушення, суд призначив обвинуваченому покарання у виді 1 року обмеження волі.

З врахуванням того, що особа раніше засуджена за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, суд призначив йому остаточне покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Нагадаємо, що Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи.

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