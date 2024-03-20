Ухилення від сплати аліментів протягом 10 років: суд призначив покарання особі

Тлумацьким районним судом винесено вирок особі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання 16-річної дочки впродовж 2013-2023 років. Про це повідомляє пресслужба суду.
За вчинення кримінального правопорушення, суд призначив обвинуваченому покарання у виді 1 року обмеження волі.
З врахуванням того, що особа раніше засуджена за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, суд призначив йому остаточне покарання у виді 1 року позбавлення волі.
Нагадаємо, що Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи.
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