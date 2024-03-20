Уклонение от уплаты алиментов в течение 10 лет: суд назначил наказание лицу

Мужчина ранее уже был осужден за кражу, совершенную в условиях военного положения.

Толмацким районным судом вынесен приговор лицу за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание 16-летней дочери в течение 2013-2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

За совершение уголовного правонарушения суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года ограничения свободы.

С учетом того, что лицо ранее было осуждено за кражу, совершенную в условиях военного положения, суд назначил ему окончательное наказание в виде 1 года лишения свободы.

Напомним, что Минюст разъяснил порядок взыскания алиментов с безработного лица.

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