Минюст разъяснил порядок взыскания алиментов с безработного лица

Если алименты не оплачиваются по исполнительному документу, исполнитель начисляет должнику задолженность.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает о порядке взыскания алиментов с безработного лица.

Безработица не освобождает от ответственности перед детьми. Даже если финансовая ситуация стала сложной, дети нуждаются в финансовой поддержке для обеспечения своего развития и поддержки здоровья.



Нарушения в плате алиментов могут иметь серьезные правовые последствия. Если алименты не оплачиваются по исполнительному документу, исполнитель начисляет должнику задолженность.



Если должник состоит на учете в центре занятости как безработный и получает пособие по безработице, то с такой социальной помощи исполнителем взимаются присужденные алименты.



Выполнение взыскания посредством общественно полезных работ осуществляется путем привлечения нарушителей к общественно полезной работы, вид которой определяется соответствующим органом местного самоуправления.



Так, при наличии задолженности по уплате алиментов в размере, что совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, государственный исполнитель составляет протокол о совершении должником административного правонарушения и направляет его для рассмотрения в суд по местонахождению органа государственной исполнительной службы.



Общественно полезные работы назначаются судом сроком от 120 до 360 часов и выполняются не более 8 часов, а несовершеннолетними – не более 2 часов в день.

Таким образом, выполнение правонарушителями оплачиваемых общественно полезных работ является эффективной мерой принуждения, поскольку заработанные ими средства направлены на погашение имеющейся задолженности по алиментам.

За неуплату алиментов предусмотрены следующие временные ограничения должника:

внесение неплательщика в Единый реестр должников;

ограничение в праве выезда за пределы Украины;

наложение ареста на карточные счета;

лишение права вождения автомобиля;

общественно полезные работы и т.д.

Уголовная ответственность по статье 164 Уголовного кодекса Украины наступает за злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов), а также злостное уклонение родителей от содержания находящихся на их иждивении несовершеннолетних или нетрудоспособных детей – наказывается общественными работами на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов или арестом сроком до трех месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет.

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