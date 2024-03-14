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  1. В мире

В Греции пляжи максимально очистят от шезлонгов: новые правила перед туристическим сезоном

17:41, 14 марта 2024
70% греческих пляжей должны быть свободны от шезлонгов, чтобы предотвратить их переполненность и сделать отдых более комфортным.
В Греции пляжи максимально очистят от шезлонгов: новые правила перед туристическим сезоном
Фото: ozi.pp.ua
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В Греции в преддверии летнего туристического сезона ужесточили пляжные правила. Об этом сообщает Birmingham Live.

Одно из изменений, которые вступят в силу этой весной, состоит в том, что 70% греческих пляжей должны быть свободны от шезлонгов, чтобы предотвратить их переполненность и сделать отдых более комфортным.

При этом на охраняемых территориях этот показатель увеличивается до 85%, а в экологически чувствительных районах будут созданы «неприкосновенные пляжи», где лежаки будут запрещены полностью.

Кроме того, между шезлонгами и береговой линией теперь должно будет соблюдаться минимальное расстояние в четыре метра, чтобы людям было легче добраться до воды.

Согласно новому закону, по меньшей мере половина пляжей должна оставаться открытой для посещения. Это сделано для того, чтобы предотвратить захват пляжных зон барами и лежаками с зонтиками в аренду, которое в последние годы начало достигать в Греции шокирующих масштабов, существенно ограничивая безвозмездный доступ отдыхающих на пляже.

Также изменится процедура получения прав на аренду пляжной территории представителями бизнеса. Теперь они будут распределяться через онлайн-аукционы, чтобы избежать любых закулисных сделок и повысить прозрачность.

Тем, кто не будет соблюдать новые правила, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил большими проблемами в виде штрафов и аннулирования прав на аренду.

Рядом с пляжами будут установлены специальные машины, которые следят за соблюдением правил прибрежными предприятиями. Также для этих целей будут использовать дроны.

«Этим летом на наших пляжах многое изменится», – заявил греческий премьер.

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