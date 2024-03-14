У Греції пляжі максимально очистять від шезлонгів: нові правила перед туристичним сезоном

70% грецьких пляжів мають бути вільні від шезлонгів, щоб запобігти їхній переповненості та зробити відпочинок комфортнішим.

Фото: ozi.pp.ua

У Греції напередодні літнього туристичного сезону посилили пляжні правила. Про це повідомляє Birmingham Live.

Одна зі змін, що набуде чинності цієї весни, полягає в тому, що 70% грецьких пляжів мають бути вільні від шезлонгів, щоб запобігти їхній переповненості та зробити відпочинок комфортнішим.

При цьому на територіях, що охороняються, цей показник збільшується до 85%, а в екологічно чутливих районах будуть створені «недоторканні пляжі», де лежаки будуть заборонені повністю.

Крім того, між шезлонгами і береговою лінією тепер повинна буде дотримуватися мінімальна відстань у чотири метри, щоб людям було легше дістатися до води.

Згідно з новим законом, щонайменше половина пляжів має залишатися відкритою для відвідування. Це зроблено для того, щоб запобігти захопленню пляжних зон барами і лежаками з парасольками під оренду, яке останніми роками почало сягати в Греції шокуючих масштабів, істотно обмежуючи безоплатний доступ відпочивальників на пляжі.

Також зміниться і процедура отримання прав на оренду пляжної території представниками бізнесу. Тепер вони розподілятимуться через онлайн-аукціони, щоб уникнути будь-яких закулісних угод і підвищити прозорість.

Тим, хто не дотримуватиметься нових правил, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пригрозив великими проблемами у вигляді штрафів і анулювання прав на оренду.

Поруч із пляжами буде встановлено спеціальні машини, які стежитимуть за дотриманням правил прибережними підприємствами. Також для цих цілей використовуватимуть дрони.

«Цього літа на наших пляжах багато що зміниться», – заявив грецький прем'єр.

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