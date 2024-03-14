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  1. В Україні

Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи

21:47, 14 березня 2024
Якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, виконавець нараховує боржнику заборгованість.
Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує порядок стягнення аліментів з безробітної особи. 

Безробіття не звільняє від відповідальності перед дітьми. Навіть якщо фінансова ситуація стала складною, діти потребують фінансової підтримки для забезпечення свого розвитку та підтримки здоров’я.
 
Порушення у платі аліментів може мати серйозні правові наслідки. Якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, виконавець нараховує боржнику заборгованість.
 
Якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю, то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти.
 
Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
 
Так, за наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.
 
Суспільно корисні роботи призначаються судом на строк від 120 до 360 годин і виконуються не більше 8 годин, а неповнолітніми – не більше 2 годин на день.
Таким чином, виконання правопорушниками оплачуваних суспільно корисних робіт є ефективним заходом примусу, оскільки зароблені ними кошти спрямовано на погашення наявної заборгованості по аліментах.

За несплату аліментів передбачено наступні тимчасові обмеження боржника:
  • внесення неплатника до Єдиного реєстру боржників;
  • обмеження у праві виїзду за межі України;
  • накладення арешту на карткові рахунки;
  • позбавлення права керування автомобілем;
  • суспільно корисні роботи та ін.

Кримінальна відповідальність за статтею 164 Кримінального кодексу України настає за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, – карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

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