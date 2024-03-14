Мін’юст роз’яснив порядок стягнення аліментів з безробітної особи

Якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, виконавець нараховує боржнику заборгованість.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує порядок стягнення аліментів з безробітної особи.

Безробіття не звільняє від відповідальності перед дітьми. Навіть якщо фінансова ситуація стала складною, діти потребують фінансової підтримки для забезпечення свого розвитку та підтримки здоров’я.

Порушення у платі аліментів може мати серйозні правові наслідки. Якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, виконавець нараховує боржнику заборгованість.

Якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримує допомогу по безробіттю, то з такої соціальної допомоги виконавцем стягуються присуджені аліменти. Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

Так, за наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Суспільно корисні роботи призначаються судом на строк від 120 до 360 годин і виконуються не більше 8 годин, а неповнолітніми – не більше 2 годин на день.

Таким чином, виконання правопорушниками оплачуваних суспільно корисних робіт є ефективним заходом примусу, оскільки зароблені ними кошти спрямовано на погашення наявної заборгованості по аліментах.