В Кличко сообщили о ходе работ возле станции метро «Демеевская»

Там продолжаются работы по разработке грунта в котловане.

Источник фото: Виталий Кличко

На площадке возле станции метро «Демеевская» продолжаются работы по разработке грунта в котловане. Там в три смены работают 60 рабочих и более 10 единиц техники.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда, по его словам, специалисты смогут делать выводы о причине возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на «Демеевской».

«В самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы – и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту. По оценке подрядной организации, на сегодняшний день выполнено около 40% общего объема работ», - отметил он.

По словам Кличко, сейчас прилагают все усилия, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

Ранее эксперты назвали предварительную причину деформации тоннеля между станциями «Демеевская»-«Лыбидская».

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