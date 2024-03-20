У Кличка повідомили про хід робіт біля станції метро «Деміївська»

Там тривають роботи з розробки ґрунту в котловані.

Джерело фото: Віталій Кличко

На майданчику біля станції метро «Деміївська» тривають роботи з розробки ґрунту в котловані. Там у три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді, за його словами, фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на «Деміївській».

«У самому тунелі теж тривають необхідні роботи – і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт», - зазначив він.

За словами Кличка, наразі докладають усіх зусиль, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями «Деміївська» і «Либідська».

Раніше експерти назвали попередню причину деформації тунелю між станціями «Деміївська»-«Либідська».

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