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Експерти назвали попередню причину деформації тунелю між станціями «Деміївська»-«Либідська»

19:13, 24 січня 2024
За попередніми висновками експертів, причиною деформації тунелю між станціями є неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи.
Експерти назвали попередню причину деформації тунелю між станціями «Деміївська»-«Либідська»
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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За попередніми висновками експертів Науково-дослідної судово-експертної установи, причиною деформації тунелю між станціями «Деміївська»-«Либідська» є неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Як пише КМДА, про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

«Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро «Деміївська»-«Либідська». У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», – зазначив він.

Руслан Кандибор зауважив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури наголосив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», – сказав він.

Крім того, відповідно до висновків науковців, КП «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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