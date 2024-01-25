Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

Як державним службовцям органів, що провели класифікацію посад, нараховувати компенсацію за додаткове навантаження та за вакантною посадою: роз’яснення НАДС

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця може бути у розмірі 50% або 100% від посадового окладу тимчасового відсутнього держслужбовця.

  1. В Україні

Ветерани можуть отримати 109 млн гривень на відкриття бізнесу

08:33, 25 січня 2024
За державною програмою «Власна справа» ветерани можуть отримати грант на ведення бізнесу.
Ветерани можуть отримати 109 млн гривень на відкриття бізнесу
Джерело фото: Мілітарний
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ветерани України отримають підтримку від держави на розвиток свого бізнесу, оскільки за підсумками 2023 року в рамках грантової програми «Власна справа» їм буде виділено 109 мільйонів гривень. Згідно з інформацією, оприлюдненою на Урядовому порталі, минулого року 260 ветеранів і членів родин учасників бойових дій стали переможцями грантової програми, що передбачає виділення коштів у розмірі 109 мільйонів гривень. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з умовами програми «Власна справа», учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні подружжя, можуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу. Суми грантів розподілені в залежності від кількості створених робочих місць. Зокрема, ветерани можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень, при умові створення від одного до чотирьох робочих місць. Друге подружжя ветерана також може отримати гранти на розширення свого бізнесу, в залежності від кількості створених робочих місць.

Для отримання гранту від 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП протягом не менше ніж трьох років. Сума гранту надається за умови співфінансування в співвідношенні 70/30, де отримувач повинен внести 30% власних коштів, а 70% надає держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання грантів подаються через портал «Дія» разом із детальним бізнес-планом, що робить процес максимально прозорим та доступним для всіх бажаючих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді