Ветерани можуть отримати 109 млн гривень на відкриття бізнесу

За державною програмою «Власна справа» ветерани можуть отримати грант на ведення бізнесу.

Джерело фото: Мілітарний

Ветерани України отримають підтримку від держави на розвиток свого бізнесу, оскільки за підсумками 2023 року в рамках грантової програми «Власна справа» їм буде виділено 109 мільйонів гривень. Згідно з інформацією, оприлюдненою на Урядовому порталі, минулого року 260 ветеранів і членів родин учасників бойових дій стали переможцями грантової програми, що передбачає виділення коштів у розмірі 109 мільйонів гривень. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з умовами програми «Власна справа», учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні подружжя, можуть отримати гранти на розвиток власного бізнесу. Суми грантів розподілені в залежності від кількості створених робочих місць. Зокрема, ветерани можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень, при умові створення від одного до чотирьох робочих місць. Друге подружжя ветерана також може отримати гранти на розширення свого бізнесу, в залежності від кількості створених робочих місць.

Для отримання гранту від 500 тисяч гривень до 1 мільйона гривень ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП протягом не менше ніж трьох років. Сума гранту надається за умови співфінансування в співвідношенні 70/30, де отримувач повинен внести 30% власних коштів, а 70% надає держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання грантів подаються через портал «Дія» разом із детальним бізнес-планом, що робить процес максимально прозорим та доступним для всіх бажаючих.

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