Українці визначили найкращу поштову марку України

Мініатюра "Вічна пам'ять!" здобула головний титул 2023 року.

Джерело фото: kievvlast

Мініатюра "Вічна пам'ять!" стала володарем звання "Найкращої поштової марки України 2023 року", визначеного результатами голосування, яке було опубліковано на офіційному сайті "Укрпошти". Також визначено найкращий поштовий блок, яким став "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі".

У рамках голосування, яке тривало протягом минулого тижня, фанати українських поштових мініатюр обирали найкращі поштові випуски 2023 року в двох номінаціях: "Найкраща поштова марка" і "Найкращий поштовий блок". Усього на голосування було винесено 10 художніх марок і 8 поштових блоків, які випустила "Укрпошта" протягом минулого року.

За результатами всенародного голосування звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам'ять!". Цей благодійний поштовий випуск було представлено "Укрпоштою" 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників України. В основу ескізу для цієї марки була покладена картина "Журба" (2016 р.) заслуженого художника України Олега Шупляка, на якій козак-бандурист схиляє голову над могилами товаришів, а журавлі летять у вирій.

"Найкращий поштовий блок" визначився як "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі", який було представлено "Укрпоштою" 22 грудня, напередодні Різдва. Цей випуск був присвячений історичній події — річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.

На центральній марці блоку зображено колядників у святковому народному вбранні на тлі головного іконостасу Успенського собору. По обидва боки іконостасу представлені засновники Києво-Печерської лаври — Преподобні Антоній і Феодосій Печерські. Інші марки блоку відображають будівлю Успенського собору: храм, відтворений з гравюри 1623 року та сучасний вигляд храму. Автором блоку є заслужений художник України Миколай Кочубей.

Помітно, що у 2023 році, в другий рік повномасштабної війни, філателістичне мистецтво України відобразило завзяття, жагу до перемоги, нескореність, біль та мрії українців. Улюбленими марками також стали "Винищувачі зла" Максима Паленка, блок "Воїни світла. Воїни добра" Олександра Нікітюка та марка "ПТН ПНХ".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.