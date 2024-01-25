Украинцы определили лучшую почтовую марку Украины

Миниатюра "Вечная память!" получила главный титул 2023 года.

Источник фото: kievvlast

Миниатюра "Вечная память!" стала обладателем звания "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года", определенного результатами голосования, которое было опубликовано на официальном сайте "Укрпочты". Также определен лучший почтовый блок, которым стал "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре".

В рамках голосования, которое продолжалось в течение прошлой недели, фанаты украинских почтовых миниатюр выбирали лучшие почтовые выпуски 2023 года в двух номинациях: "Лучшая почтовая марка" и "Лучший почтовый блок". Всего на голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, которые выпустила "Укрпочта" в течение прошлого года.

По результатам всенародного голосования звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!". Этот благотворительный почтовый выпуск был представлен "Укрпочтой" 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. В основу эскиза для этой марки была положена картина "Печаль" (2016 г.) заслуженного художника Украины Олега Шупляка, на которой казак-бандурист склоняет голову над могилами товарищей, а журавли летят в теплые края.

"Лучший почтовый блок" определился как "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре", который был представлен "Укрпочтой" 22 декабря, накануне Рождества. Этот выпуск был посвящен историческому событию - годовщине проведения Православной Церковью Украины рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которому в прошлом году исполнилось 950 лет.

На центральной марке блока изображены колядники в праздничном народном наряде на фоне главного иконостаса Успенского собора. По обе стороны иконостаса представлены основатели Киево-Печерской лавры - Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Другие марки блока отображают здание Успенского собора: храм, воссозданный с гравюры 1623 года и современный вид храма. Автором блока является заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Заметно, что в 2023 году, во второй год полномасштабной войны, филателистическое искусство Украины отразило упорство, жажду победы, непокорность, боль и мечты украинцев. Любимыми марками также стали "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка "ПТН ПНХ".

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