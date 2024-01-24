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  1. В Украине

В НАПК призвали нардепов доработать законопроект о добропорядочном лоббировании

18:59, 24 января 2024
Народные депутаты могут подать поправки к проекту Закона до конца сегодняшнего дня.
В НАПК призвали нардепов доработать законопроект о добропорядочном лоббировании
Источник фото: oporaua.org
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции призвали народных депутатов доработать законопроект о добропорядочном лоббировании.

Так, там отметили, что 24 января состоялось очередное заседание рабочей группы в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики. В рамках заседания был проработан проект Закона «О добродетельном лоббировании» (регистр. № 10337).

До конца сегодняшнего дня народные депутаты могут подать поправки к проекту Закона, пишут в НАПК.

«Национальное агентство призывает народных депутатов доработать проект закона с целью принятия сбалансированного и действенного закона, который будет отвечать лучшим международным практикам и стандартам. Совместными усилиями мы должны достичь поставленных целей - построения системы прозрачных и добропорядочных влияний и преодоления коррупции в Украине», - отметили в НАПК.

Там отметили, что НАПК с 2022 года наработало законодательные предложения и экспертную базу, а также проанализировало лучшие международные практики по формированию института добросовестного лоббирования в Украине. Согласно п. 3 Плана мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами), НАПК является ответственным за разработку и сопровождение в ВРУ законопроекта о лоббировании.

Законодательное урегулирование процессов лоббирования предусмотрено Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы, рекомендациями Группы государств против коррупции GRECO и Европейской Комиссии.

10 января 2024 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона «О добропорядочном лоббировании».

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