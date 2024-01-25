В Ровенской области женщина умерла в кабинете стоматолога

Пациентка лечила зубы с использованием седации.

В Ровенской области в городе Здолбунов во время визита в частную стоматологическую клинику умерла 50-летняя женщина. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

"19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов скончалась 50-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Пациентка лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, но они не дали результата. К сожалению, женщина скончалась.

При осмотре места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, не имеющие значения по делу.

Правоохранители возбудили дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 1 ст. 140 УКУ).

Отмечается, что в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая установит причину смерти женщины.

Напомним, что во Львове умер 5-летний мальчик, впавший в кому после удаления молочных зубов.

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