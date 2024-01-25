Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховную Раду не поступал законопроект о мобилизации, – председатель Комитета Александр Завитневич

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич пообещал сразу сообщить из официальных источников, если правительство внесет законопроект о мобилизации – пока такой проект не вносился.

Минобороны подготовило новую версию законопроекта о мобилизации для внесения в парламент

Предлагается уточнить основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва.

В НАПК объяснили, как проверять факт подачи деклараций, которые могут быть изъяты из публичной части Реестра, или когда служащий имеет право на отсрочку их подачи

В связи с получением ряда обращений от уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции НАПК подготовило соответствующие разъяснения.

Верховный Суд определил, можно ли одновременно привлечь предпринимателя к ответственности за допуск работника к работе без оформления трудового договора по КЗоТ и КУоАП

Верховный Суд определил, при каких обстоятельствах лицо считается привлеченным к ответственности впервые.

Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

  1. В Украине

В Черкасской области преступная организация захватила завод стоимостью более 160 млн гривен

07:19, 25 января 2024
В Черкасской области подозрение получили участники преступной организации, которые мошенническим путем захватили завод.
В Черкасской области преступная организация захватила завод стоимостью более 160 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая завладела заводом на сумму более 160 миллионов гривен. По данным оперативников управления стратегических расследований и следственного управления областной полиции Черкасской области, фигурантами дела являются жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области, при этом двое из них являются членами ближайшего окружения "вора в законе". Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Организаторы и участники преступной группы совершили перехват завода, используя подделку официальных документов и другие мошеннические методы. В частности, путем перерегистрации доли в уставном капитале и смены руководителя предприятия незаконным способом, преступники завладели имущественным комплексом завода, который оценивается стоимостью более 160 миллионов гривен.

Пять человек, принявших участие в преступлении, были уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая создание и руководство преступной организацией, противоправное завладение имуществом предприятия и злоупотребление полномочиями лиц, предоставляющих публичные услуги.

Пока предприятие возвращено его законным владельцам, а фигурантам дела избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога и домашний арест. В случае признания виновными им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Важно отметить, что трое их сообщников, дело по которым было ранее направлено в суд, уже признаны виновными в противоправном завладении имуществом предприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голович Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді