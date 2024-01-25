В Черкасской области преступная организация захватила завод стоимостью более 160 млн гривен

В Черкасской области подозрение получили участники преступной организации, которые мошенническим путем захватили завод.

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая завладела заводом на сумму более 160 миллионов гривен. По данным оперативников управления стратегических расследований и следственного управления областной полиции Черкасской области, фигурантами дела являются жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области, при этом двое из них являются членами ближайшего окружения "вора в законе". Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Организаторы и участники преступной группы совершили перехват завода, используя подделку официальных документов и другие мошеннические методы. В частности, путем перерегистрации доли в уставном капитале и смены руководителя предприятия незаконным способом, преступники завладели имущественным комплексом завода, который оценивается стоимостью более 160 миллионов гривен.

Пять человек, принявших участие в преступлении, были уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая создание и руководство преступной организацией, противоправное завладение имуществом предприятия и злоупотребление полномочиями лиц, предоставляющих публичные услуги.

Пока предприятие возвращено его законным владельцам, а фигурантам дела избраны меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога и домашний арест. В случае признания виновными им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Важно отметить, что трое их сообщников, дело по которым было ранее направлено в суд, уже признаны виновными в противоправном завладении имуществом предприятия.

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