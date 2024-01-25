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  1. В Україні

На Черкащині злочинна організація захопила завод вартістю в понад 160 млн гривень

07:19, 25 січня 2024
На Черкащині підозру отримали учасники злочинної організації, які шахрайським шляхом захопили завод.
На Черкащині злочинна організація захопила завод вартістю в понад 160 млн гривень
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На Черкащині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка заволоділа заводом на суму понад 160 мільйонів гривень. За даними оперативників управління стратегічних розслідувань та слідчого управління обласної поліції Черкаської області, фігурантами справи є мешканці Черкас, Кропивницького, Миколаєва та Київської області, при цьому двоє з них є членами найближчого оточення «вора в законі». Про це повідомила Національна поліція України.

Організатори та учасники злочинної групи вчинили перехоплення заводу, використовуючи підроблення офіційних документів та інші шахрайські методи. Зокрема, шляхом перереєстрації частки у статутному капіталі та зміни керівника підприємства у незаконний спосіб, злочинці заволоділи майновим комплексом заводу, що оцінюється вартістю понад 160 мільйонів гривень.

П'ять осіб, які взяли участь у злочині, були повідомлені про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи створення та керівництво злочинною організацією, протиправне заволодіння майном підприємства та зловживання повноваженнями осіб, які надають публічні послуги.

Поки що підприємство повернуто його законним власникам, а фігурантам справи обрані запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та домашній арешт. У випадку визнання винними їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Важливо відзначити, що троє їхніх спільників, справа по яких була раніше направлена до суду, вже визнані винними у протиправному заволодінні майном підприємства.

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