Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Джерело фото: FB Павла Кулика

На голову Нацагентства з питань запобігання корупції претендує відразу 10 колишніх та діючих співробітників самого НАЗК.

Документи подав і Павло Кулик, який з липня 2022 року є керівником відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації НАЗК. До цього, з березня 2021 року був заступником керівника відділу цифрової трансформації та інноваційного розвитку НАЗК.

Почав працювати у НАЗК з липня 2020 року на посаді головного спеціаліста відділу моніторингу способу життя Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК.

До НАЗК працював у Національному агентстві з питань державної служби. Зокрема у 2020 році був керівником експертної групи з питань розвитку інформаційних систем Генерального департаменту з питань інформатизації обліку та інформаційного забезпечення НАДС.

В 2019-2020 роках був головним спеціалістом відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС.

До цього був головним спеціалістом відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

З лютого 2015 року по лютий 2017 року – начальник топографічної служби 46-го окремого батальйону спеціального призначення «ДонбасУкраїна», ЗСУ.

В 2016 роках подавав свою кандидатуру на посади у відділ контролю за діяльністю військових формувань Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України, до відділу Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, до відділу співробітництва з НАТО управління міжнародного військового співробітництва департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку тощо.

Декларація

У листопаді 2021 року придбав квартиру у Києві 54,6 кв м за 902,8 тис. грн. Станом на 2020 рік вказав у декларації, що мав із заощаджень 329,8 тис. грн, 4000 доларів, дружина мала 490,8 тис. грн, 1345 доларів, 3439 євро. У тещі було 65,9 тис. грн. У липні 2021 року отримав 140,5 тис. грн зарплати у НАЗК.

Має у спільній сумісній власності з родичами земельні ділянки 1000 кв м та 300 кв м у Львові, а також житловий будинок там же 82,6 кв м. Проживає у квартирі у Києві 58 кв м, яка належить на праві спільної сумісної власності дружині.

Теща має земельну ділянку 9700 кв м у селі Хомутинець Житомирської області.

Дружина задекларувала як об’єкт незавершеного будівництва квартиру у Києві, права на який набула 2018 року.

Жодного авто родина не задекларувала (хоча до декларації Кулик вніс дані про батька, матір, тещу, тестя, сестру тощо).

У НАЗК за 2023 рік отримав 881 307 грн зарплати, тобто, близько 73,5 тис. грн на місяць (у 2022 році отримав 1 089 957, тобто, близько 90,8 тис. грн на місяць).

Також отримав у 2023 році пільги як учаснику бойових дій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на суму 20,9 тис. грн.

5000 грн отримав в якості доходу від продажу картини «Золота рибка'» (Goldfish), яку Павло Кулик написав у 2017 році.

Дружина працює у Держпідприємстві «Прозорро», де за 2023 рік отримала 198 101 грн зарплати. Також вона отримала 908,4 тисячі грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю – вочевидь, з ДП у 2023 році вона звільнилася.

Теща працює у «Укрнафтохімпроект»

На банківських рахунках Павло Кулик зберігає 734,7 тис. грн, 40,8 тис. грн, дружина – 488,9 тис. грн, 1343 долари США, 3441 євро, 71,9 тис. грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків.

Автор: Наталя Мамченко

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