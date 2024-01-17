Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Наразі триває конкурс на посаду голови НАЗК за участі міжнародних експертів. «Судово-юридична газета» аналізуватиме кандидатів, які подали свої документи для участі у конкурсі. В першу чергу – тих, які мали досвід роботи у самому Агентстві.

Так, як свідчить Реєстр декларацій, кандидатка на очільника НАЗК, журналістка Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників за час перебування на роботі у Національному агентстві з питань запобігання корупції набула права на 31 вид різних криптовалют.

У 2020 році вона спочатку була радником голови НАЗК Олександра Новікова поза штатом, а згодом – радником Патронатної служби НАЗК.

З січня 2021 по жовтень 2022 працювала головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту (Управління) проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК.

З 2016 року вона була журналістом «Схем», потім, як вказала в автобіографії, протягом 6 місяців – фізичною особою-підприємцем, а потім знов – журналістом «Схем».

Через 5 днів після звільнення з НАЗК у жовтні 2022 року знов стала ФОПом. Надає послуги ТОВ «УП Медіа Плюс», ГО «Українська правда», а також працює у якості незалежної консультантки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc). Ця організація, згідно відкритих даних, фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).

Декларація

Саме під час роботи у НАЗК Катерина Каплюк набула права на наступні види криптовалют:

SHIB, набутий 31.10.2021 у кількості 19351826 вартістю 33246 грн (за оцінкою декларанта).

USDT, набутий 9.05.2022 у кількості 1090 вартістю 31888

Ethereum (ETH), набутий 19.05.2021 у кількості 0,13379617 вартістю 12411

MATIC, набутий 12.09.2021 у кількості 192,6 вартістю 6780

Litecoin (LTC), набутий 2.06.2021 у кількості 1,57243599 вартістю 7897

Bitcoin (BTC, XBT), набутий 8.06.2021 у кількості 0,00432700 вартістю 3950

SOL, набутий 15.11.2021 у кількості 1,68 вартістю 10442

NEAR, набутий 5.10.2021 у кількості 11 вартістю 2224

Binance Coin (BNB), набутий 10.06.2021 у кількості 0,15943776 вартістю 1622

AVAX, набутий 5.12.2021 у кількості 2 вартістю 4681

Cardano (ADA), набутий 19.05.2021 у кількості 76,99299000 вартістю 4237

CHZ, набутий 13.06.2021 у кількості 179,74000000 вартістю 1330

DENT, набутий 18.11.2021 у кількості 31356 вартістю 4669

LINK, набутий 13.06.2021 у кількості 4,02835000 вартістю 2364

PROM, набутий 7.09.2021 у кількості 4,57 вартістю 2645

ZIL, набутий 13.06.2021 у кількості 725,1 вартістю 1943

Dogecoin (DOGE, XDG) набутий 26.05.2021 у кількості 397,82090000 вартістю 3783

Ripple (XRP), набутий 9.06.2021 у кількості 59,52 вартістю 1412

DOT, набутий 13.06.2021 у кількості 2,47115850 вартістю 1387

ATOM, набутий 21.09.2021 у кількості 1,41089690 вартістю 1282

HBAR, набутий 25.11.2021 у кількості 275 вартістю 2571

DIA, набутий 30.05.2021 у кількості 43,56439200 вартістю 2037

VET, набутий 21.06.2021 у кількості 588,3 вартістю 1577

DASH, набутий 3.09.2021 у кількості 0,3 вартістю 1935

MIOTA, набутий 19.09.2021 у кількості 45 вартістю 1998

SC, набутий 22.11.2021 у кількості 2443 вартістю 1345

FLM, набутий 06.01.2022 у кількості 287 вартістю 2925

ZEN, набутий 7.01.2022 у кількості 1,81 вартістю 2923

SAND, набутий 24.01.2022 у кількості 16 вартістю 1354

LUNC, набутий 09.05.2022 у кількості 4,65 вартістю 5850

BTT (BTTC), набутий 18.09.2021 у кількості 12712 вартістю 1333

Також у 2018 році придбала Bitcoin (BTC, XBT) кількістю 0.007123 вартістю 1560.

За 2020 рік Катерина Каплюк задекларувала 578 532 грн зарплати, отриманої в НАЗК, а за 2021 рік – вже 918 211 грн (близько 76 тисяч грн на місяць).

За 10 місяців роботи у НАЗК в 2022 році заробила 669 573 грн, тобто, близько 67 тисяч грн на місяць. Згодом задекларувала 273 800 доходу від зайняття підприємницькою діяльністю після звільнення з НАЗК у жовтні 2022 року.

Зберігає у Sparkasse KolnBonn 27,2 тисячі євро. Також має 14000 доларів США готівкою.

Нагадаємо, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла Закон «Про віртуальні активи», але він поки не набув чинності. Закон набере чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.

А відповідний законопроект 7150 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами» залишається на стадії обговорення.

Питання щодо сплати податків з криптовалюти задавали і кандидатам на посаду директора НАБУ, співбесіди з якими відбувалися минулого року.

Автор: Наталя Мамченко

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