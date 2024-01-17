Google звільняє сотні працівників у команді з продажу реклами, — ЗМІ

Як повідомляється, скорочення штату співробітників торкнуться в основному команди «Large Customer Sales» (LCS).

Компанія Google планує звільнити сотні співробітників з відділу продажу реклами. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, цей крок може свідчити про те, що протягом 2024 року триватиме скорочення робочих місць, оскільки компанії прагнуть впроваджувати програмне забезпечення ШІ та автоматизацію для зменшення робочого навантаження.

На минулому тижні Google оголосила про звільнення кількох співробітників у своїх відділах з розробки голосових асистентів, командах, які відповідають за продукти Pixel, Nest і Fitbit, а також у своєму відділі з доповненої реальності.

Google повідомила, що їхнім основним відділом для подальшого росту стане відділ рішень, який обслуговує середніх рекламодавців.

У минулому місяці Google представив свою довгоочікувану модель штучного інтелекту Gemini, намагаючись наздогнати Microsoft в гонці за штучним інтелектом.

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