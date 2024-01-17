Google увольняет сотни работников в команде по продаже рекламы, — СМИ

Как сообщается, сокращения штата сотрудников коснутся в основном команды «Large Customer Sales» (LCS).

Компания Google планирует уволить сотни сотрудников из отдела продаж рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг может свидетельствовать о том, что в течение 2024 года будет продолжаться сокращение рабочих мест, поскольку компании стремятся внедрять программное обеспечение ИИ и автоматизацию для уменьшения рабочей нагрузки.

На прошлой неделе Google объявила об увольнении нескольких сотрудников в своих отделах по разработке голосовых ассистентов, командах, отвечающих за продукты Pixel, Nest и Fitbit, а также в своем отделе по дополненной реальности.

Google сообщила, что их основным отделом для дальнейшего роста станет отдел решений, обслуживающий средних рекламодателей.

В прошлом месяце Google представила свою долгожданную модель искусственного интеллекта Gemini, пытаясь догнать Microsoft в гонке за искусственным интеллектом.

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