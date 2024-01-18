Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Конкурс на нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) триває. Як раніше писала «Судово-юридична газета», одна з кандидатів – Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників за час перебування на роботі у Національному агентстві з питань запобігання корупції набула права на 31 вид різних криптовалют.

Інший кандидат – Дмитро Калмиков працює у НАЗК з 9 лютого 2020 року, тобто, з початку каденції вже екс-голови НАЗК Олександра Новікова, і дотепер – керівником Департаменту антикорупційної політики.

До цього, у період з 1 вересня 2014 року по 8 лютого 2020 року він був експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Громадській організації «Центр політико-правових реформ».

Декларація

За 2022 рік Дмитро Калмиков отримав у НАЗК зарплату у розмірі 1 862 252 грн, тобто, у середньому близько 155 187 грн на місяць.

Дружина працювала станом на момент подання ним декларації у Головному управлінні Національної поліції в Луганській області.

Разом з дружиною має у власності квартиру у Катеринівці Луганської області, земельну ділянку у Чубинському Київської області, а також квартиру у Чубинському в оренді.

Крім того, з грудня 2020 року має у спільній власності з дружиною квартиру 96,2 кв м у селі Щасливе Бориспільського району Київської області. Також у родини є авто Skoda Oktavia 2008 року, набутий за 191 758 грн.

Зберігає 84 тисячі доларів США та 95 тисяч грн готівкою.

При цьому неодноразово декларував зміни у майновому стані. Зокрема, 28.12.2022 отримав зарплату у НАЗК у сумі 188 334 грн. 30 листопада 2022 року – 125 818 грн, 9 червня 2022 року – 178 941 грн.

За 2021 рік заробив 1 668 861 грн, тобто, близько 139 тисяч грн за місяць.

Отримував матеріальну допомога для вирішення соціально-побутових питань та премію за серпень 2021 року у сумі 141 870 грн. А у липні 2021 року отримав щорічну основну відпустку з грошовою допомогою 193 339 грн.

До роботи у НАЗК основний дохід отримував від підприємницької діяльності та від роботи у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

Зокрема за 2017 рік як ФОП заробив 657 459 грн, за 2018 рік – 475 811, за 2019 рік – 573 674 грн.

Судячи з того, що в своїй автобіографії Дмитро Калмиков зазначає, що саме «працював» у Громадській організації «Центр політико-правових реформ» до НАЗК («працюючи в цій громадській організації я здійснював загальний аналіз формування та реалізації кримінальної та антикорупційної політики України, перманентний моніторинг діяльності НАЗК, НАБУ, САП, АРМА, ВАКС та інших судів, моніторинг стану реалізації реформи політичних фінансів, антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, а також низку інших повноважень)», ймовірно, що дохід як ФОП він отримував від вказаної ГО.

У 2007 році закінчив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка та отримав диплом з відзнакою про повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста (період навчання: 2003–2007 роки).

У 2010 році закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та отримав диплом з відзнакою про повну вищу економічну освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра фінансів (період навчання: 2005–2010 роки).

У 2007–2011 роках був аспірантом та здобувачем Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

12 квітня 2011 року у Академії адвокатури України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей». У липні 2014 року наказом МОН України №792 присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.

Автор: Наталя Мамченко

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