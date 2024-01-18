Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

Источник фото: nazk.gov.ua

Конкурс на нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжается. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одна из кандидатов – Катерина Каплюк, которая работала советником главы НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников за время пребывания на работе в Национальном агентстве по предотвращению коррупции приобрела права на 31 вид различных криптовалют.

Другой кандидат – Дмитрий Калмыков работает в НАПК с 9 февраля 2020 года, то есть, с начала каденции уже экс-главы НАПК Александра Новикова, и до сих пор – руководителем Департамента антикоррупционной политики.

До этого, в период с 1 сентября 2014 по 8 февраля 2020 он был экспертом по вопросам уголовной юстиции и противодействия коррупции в Общественной организации «Центр политико-правовых реформ».

Декларация

За 2022 год Дмитрий Калмыков получил в НАПК зарплату в размере 1 862 252 грн, то есть в среднем около 155 187 грн в месяц.

Жена работала по состоянию на момент подачи им декларации в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области.

Вместе с супругой имеет в собственности квартиру в Катериновке Луганской области, земельный участок в Чубинском в Киевской области, а также квартиру в Чубинском в аренде.

Кроме того, с декабря 2020 года имеет в совместной собственности с женой квартиру 96,2 кв м в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области. Также у семьи есть авто Skoda Oktavia 2008 года, приобретенный за 191 758 грн.

Хранит 84 тысячи долларов США и 95 тысяч грн наличными.

При этом не раз декларировал изменения в имущественном состоянии. В частности, 28.12.2022 получил зарплату в НАПК в сумме 188 334 грн. 30 ноября 2022 – 125 818 грн, 9 июня 2022 – 178 941 грн.

За 2021 год заработал 1 668 861 грн, то есть, около 139 тысяч грн в месяц.

Получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и премию за август 2021 в сумме 141 870 грн. А в июле 2021 получил ежегодный основной отпуск с денежной помощью 193 339 грн.

До работы в НАПК основной доход получал от предпринимательской деятельности и от работы в Луганском государственном университете внутренних дел имени Э. А. Дидоренко.

В частности, за 2017 год как ФЛП заработал 657 459 грн, за 2018 год – 475 811, за 2019 год – 573 674 грн.

Судя по тому, что в своей автобиографии Дмитрий Калмыков отмечает, что «работал» в Общественной организации «Центр политико-правовых реформ» в НАПК («работая в этой общественной организации я осуществлял общий анализ формирования и реализации уголовной и антикоррупционной политики Украины, перманентный мониторинг деятельности НАПК, НАБУ, САП, АРМА, ВАКС и других судов, мониторинг состояния реализации реформы политических финансов, антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, а также ряд других полномочий)», вероятно, что доход как ФЛП он получал от указанной ОО.

В 2007 году окончил Луганский государственный университет внутренних дел имени Э. А. Дидоренко, получил диплом с отличием о высшем юридическом образовании по специальности «Правоведение» и квалификацию юриста (период обучения: 2003–2007 годы).

В 2010 году окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля и получил диплом с отличием о полном высшем экономическом образовании по специальности «Финансы» и квалификацию магистра финансов (период обучения: 2005–2010 годы).

В 2007-2011 годах являлся аспирантом и соискателем Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко.

12 апреля 2011 года в Академии адвокатуры Украины (г. Киев) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Уголовная ответственность за эксплуатацию детей». В июле 2014 года приказом МОН Украины №792 присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

Автор: Наталья Мамченко

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