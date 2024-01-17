Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.

Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

По ее словам, нужно надежное руководство Счетной палаты, а Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.

Кандидатка на главу НАПК и экс-советница Александра Новикова Катерина Каплюк приобрела за время работы в НАПК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, приобретенных за время работы в НАПК, задекларировала кандидат на должность председателя НАПК Катерина Каплюк.

  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве мужчина упал в лифтовую шахту и не мог выбраться самостоятельно: видео

19:52, 17 января 2024
В результате падения, мужчина получил многочисленные травмы.
В Киеве мужчина упал в лифтовую шахту и не мог выбраться самостоятельно: видео

В Днепровском районе столицы мужчина упал в лифтовую шахту. Инцидент произошел на улице Евгения Маланюка, недалеко от метро "Левобережная". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

По полученной информации, 17 января в 13:57 поступило сообщение о том, что на указанной улице находится человек в лифтовой шахте. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

На месте вызова чрезвычайники установили, что мужчина получил травмы при падении в лифтовую шахту и не мог самостоятельно покинуть помещение. Спасатели успешно достали пострадавшего из шахты и передали медицинскому персоналу. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео