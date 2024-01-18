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С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

07:40, 18 января 2024
В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.
С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%
Источник фото: ГСЦ МВД

Главный сервисный центр МВД сообщил о результатах сдачи теоретических и практических экзаменов на право управления транспортными средствами в 2023 году. 

Напомним, что в 2023 году были установлены новые правила сдачи экзаменов на право управления автомобилем. 

Так, процедура как теоретического, так и практического экзаменов полностью фиксируется на видео. Также полностью фиксируются и разговоры между кандидатами на получение водительского удостоверения и экзаменаторами. 

В итоге фактически исключается ситуация, когда экзаменатор может «закрыть глаза» на некоторые недостатки в действиях кандидатов. Одновременно кандидаты, в теории, получают возможность для обжалования баллов, полученных во время экзаменов, если считают, что имело место пристрастное отношение к ним со стороны экзаменатора.

По итогам 2023 года, по данным ГСЦ, результаты сдачи экзаменов следующие.

Общее количество теоретических экзаменов на право управления автомобилем в 2023 году – 814 303, с первой попытки теоретические экзамены сдали 229 184 человек (28%). 

Общее количество практических экзаменов на право вождения в 2023 году - 835 752, с первой попытки практические экзамены сдали 306 928 человек (37%). 

Вместе с тем, в ГСЦ МВД сообщили, что в 2024 году контроль над сдачей теоретических и практических экзаменов будет усилен еще больше. 

В частности, планируется внедрить следующее: 

  • все легковые автомобили, принадлежащие сервисным центрам и на которых кандидаты в водители сдают практические экзамены, будут оборудованы четырьмя видеокамерами для сдачи экзамена на право вождения транспорта категории В 
  • будет внедрена система «рандомно-каскадного мониторинга видеоматериалов экзаменов» 
  • для экзаменаторов сервисных центров будет введено обязательное первичное и ежегодное обучение со сдачей квалификационного экзамена 

Напомним, что с ноября 2023 года теоретический экзамен на право вождения можно сдавать и без обучения в автошколе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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