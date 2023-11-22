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Теоретичний іспит на право керування автомобілем з 22 листопада можна складати без навчання в автошколі

13:18, 22 листопада 2023
Теоретичний іспит на право керування автомобілем можна складати не лише в сервісних центрах, але і в ЦНАП.
Теоретичний іспит на право керування автомобілем з 22 листопада можна складати без навчання в автошколі
Джерело фото: focus.ua
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Теоретичний іспит на право керування транспортними засобами з 22 листопада 2023 року можна скласти без навчання в автошколі.

У разі, якщо особа, яка хоче отримати посвідчення водія, вирішить складати теоретичний іспити без навчання в автошколі, про це необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС.

Також, необхідно сплатити вартість складання теоретичного іспиту – 13 гривень.

Теоретичні іспити відтепер можна буде скласти не тільки в приміщеннях сервісного центру, як це було до 22 листопада, але і в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Втім, слід зазначити, що для складання теоретичного іспиту у ЦНАП, приміщення центрів надання адміністративних послуг повинні бути технічно обладнані, зокрема, засобами технічного контролю з використанням фото -, відео -, та аудіо фіксації, як це передбачено у сервісних центрах МВС.

Нагадаємо, що для складання теоретичного іспиту кандидату на отримання посвідчення водія необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.

У разі невдачі, наступна спроба буде можлива не раніше ніж через 10 днів. Кількість спроб для складання теоретичного іспиту необмежена.

У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу – автошколи, та розпочинають практичне навчання.

Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, особа складає іспит у сервісному центрі МВС і отримує посвідчення водія.

Нагадаємо, що 29 липня 2023 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами». Закон передбачає можливість «самостійного опанування змісту теоретичного модулю типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів». Після цього Кабінет міністрів затвердив відповідний порядок.

Автор В’ячеслав Хрипун

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