Теоретический экзамен на право вождения с 22 ноября можно сдать без обучения в автошколе

Теоретический экзамен на право вождения можно сдавать не только в сервисных центрах, но и в ЦНАП.

Источник фото: focus.ua

Теоретический экзамен на право управления транспортными средствами с 22 ноября 2023 года можно сдать без обучения в автошколе.

В случае если лицо, желающее получить водительское удостоверение, решит сдавать теоретические экзамены без обучения в автошколе, об этом необходимо сообщить администратору сервисного центра МВД.

Также необходимо оплатить стоимость теоретического экзамена – 13 гривен.

Теоретические экзамены теперь можно будет сдать не только в помещениях сервисного центра, как это было до 22 ноября, но и в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Впрочем, следует отметить, что для сдачи теоретического экзамена в ЦНАП, помещения центров предоставления административных услуг должны быть технически оборудованы, в частности, средствами технического контроля с использованием фото-, видео-, и аудио фиксации, как это предусмотрено в сервисных центрах МВД.

Напомним, что для сдачи теоретического экзамена кандидату на получение водительского удостоверения необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан.

В случае неудачи следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней. Количество попыток для сдачи теоретического экзамена не ограничено.

В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение – автошколу и начинают практическое обучение.

После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, кандидат сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.

Напомним, что 29 июля 2023 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами». Закон предусматривает также возможность «самостоятельного овладения содержанием теоретического модуля типовой учебной программы с учетом категорий транспортных средств». После этого Кабинет Министров утвердил соответствующий порядок.

Автор Вячеслав Хрипун

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