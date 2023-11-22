Полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение даже в частных клиниках, - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о гарантиях медицинского обслуживания полицейских даже в частных клиниках, но неясно, кто это будет компенсировать.

22 ноября парламент принял закон о сохранении возможности биологического отцовства в случае получения военнослужащими ранений, влияющих на репродуктивные функции (законопроект 8011).

Среди прочего, законопроект также предлагает изложить в новой редакции ч. 10 статьи 95 Закона «О Национальной полиции» и предусмотреть, что в период действия военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности.

Однако при предложенном законодательном подходе непонятно, кто является «заказчиком» установленной Законом гарантии, а следовательно и нарушается принцип юридической определенности относительно ясности и недвусмысленности изложения правовых предписаний.

Кроме того, должны быть предусмотрены механизмы компенсации учреждениям здравоохранения частной формы собственности и физическим лицам – предпринимателям, получившим лицензию на осуществление медицинской практики, предоставление медицинского обеспечения полицейским.

Инициатором проекта выступает народный депутат Оксана Дмитриева.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, вступил в силу закон ее авторства, согласно которому украинцы могут стать посмертными донорами органов по упрощенной процедуре, и не требуется их прижизненное нотариальное согласие на трансплантацию (законопроект 5831). Впоследствии, 12 июля 2023 года, депутатка зарегистрировала законопроект 9482, которым предлагается запретить изъятие органов для трансплантации у военнослужащих, а также у погибших от рук правоохранителей.

Автор: Наталья Мамченко

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