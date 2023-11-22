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  1. В Украине

В Украине собираются уменьшить количество вузов, как рекомендует Еврокомиссия: разработан законопроект

19:07, 22 ноября 2023
Необходимость оптимизации сети заведений также диктует демографическая ситуация в стране, поскольку тенденция количества студентов в вузах снижается.
В Украине собираются уменьшить количество вузов, как рекомендует Еврокомиссия: разработан законопроект
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В Министерстве образования и науки считают, что количество высших учебных заведений в Украине нужно уменьшить, поскольку за последние 15 лет среднее количество студентов в одном вузе снизилось почти вдвое. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Радио Культура.

По его словам, существующая система высшего образования «раздута», поскольку насчитывает более 170 государственных вузов, часть из которых имеет территориально обособленные структурные подразделения.

Степень бакалавра также можно получить в некоторых колледжах.

«Еще есть аспирантура, открытая в институтах Академии наук, которые также считаются отдельными учебными заведениями. Это достаточно «раздутая» система. И это только государственные учреждения, рядом с ними существует еще 85 частных», – отметил Винницкий.

По его словам, необходимость оптимизации сети заведений также диктует демографическая ситуация в стране, поскольку тенденция количества студентов в вузах снижается.

По его словам, снизить количество вузов Украине рекомендует Европейская комиссия, которая следит за выполнением Украиной требований для вступления в Европейский Союз.

«Наша демография не может поддержать такого количества учебных заведений. 15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение составляло 6,5 тыс. человек, сегодня это 3,5 тыс. И эта тенденция продолжается.

Европейская комиссия предлагает разработать план действий для этого. Ответ Министерства образования есть – уже разработан законопроект «О модернизации сети заведений высшего образования», – сказал замминистра.

Согласно документу, в Украине, в частности, должны разграничить учреждения профессионального высшего образования (колледжи) от высшего образования, говорит Винницкий.

Следовательно, территориально обособленные структурные подразделения должны либо быть присоединены к другим учебным заведениям, либо стать независимыми учреждениями высшего образования.

«В Европе нет концепции территориально обособленного структурного подразделения или филиала, сложно представить, что, например, в Гамбурге есть филиал Мюнхенского университета, а в Марселе – Парижского. Нам нужно их разделить», – сказал Винницкий.

Он добавил, что до конца 2023 года в Украине будет не менее 6 объединенных заведений в разных регионах.

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